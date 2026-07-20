ما سبب ظهور الضوء الأحمر أعلى شاشة آيفون؟

فالضوء ناتج عن مستشعرات الأشعة تحت الحمراء في كاميرا TrueDepth التي تستخدم لمسح الوجه وفتح الهاتف وتأمين بعض الميزات. وأكدت التقارير أنه لا يمثل تهديدًا للخصوصية، ولا يمكن إيقافه بالكامل، لكن يمكن تقليل ظهوره عبر تعطيل بعض ميزات الانتباه الواعي.
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