ما سبب ظهور الضوء الأحمر أعلى شاشة آيفون؟

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الوكيل الإخباري- أثار ظهور ضوء أحمر صغير أعلى شاشة بعض هواتف آيفون قلق المستخدمين، ظنًا أنه يشير إلى تشغيل الكاميرا أو تسجيل دون إذن، لكن السبب الحقيقي هو نظام Face ID. اضافة اعلان





فالضوء ناتج عن مستشعرات الأشعة تحت الحمراء في كاميرا TrueDepth التي تستخدم لمسح الوجه وفتح الهاتف وتأمين بعض الميزات. وأكدت التقارير أنه لا يمثل تهديدًا للخصوصية، ولا يمكن إيقافه بالكامل، لكن يمكن تقليل ظهوره عبر تعطيل بعض ميزات الانتباه الواعي.





