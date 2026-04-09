ما هو اسم أول آيفون قابل للطي؟ تسريبات تكشف التفاصيل

وأثارت هذه التسريبات نقاشًا واسعًا بين مصنّعي الهواتف الصينيين، الذين بدأوا بالفعل التفكير في استخدام علامة "ألترا" لأجهزتهم القابلة للطي، مع ظهور أسماء غير رسمية مثل "Huawei Pura Ultra 2" و"Xiaomi MIX Fold Ultra" على الإنترنت، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina".
ومن المتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها القابل للطي خلال النصف الثاني من 2026، وسط اهتمام كبير ليس فقط بالمواصفات التقنية، بل أيضًا بالبرمجيات والمتانة.
