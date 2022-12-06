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الثلاثاء، 06-12-2022 03:16 م

ما هو روبوت الدردشة الذكي ChatGPT؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أوبن آل لأبحاث الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء عن نظام ChatGPT، وهو عبارة عن نموذج أولي للدردشة الآلية قائم على الحوار بالذكاء الاصطناعي قادر على فهم اللغة الطبيعية والاستجابة باللغة الطبيعية.

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ومنذ ذلك الحين، استحوذ هذا النظام على الإنترنت وتجاوز عدد مستخدميه المليون مستخدم في أقل من أسبوع. ويتعجب معظم المستخدمين من مدى ذكاء أصوات الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حتى أن البعض وصفه بأنه بديل لـ غوغل، لأنه قادر على تقديم حلول للمشكلات المعقدة بشكل مباشر.


ما هو ChatGPT؟
يعتمد ChatGPT على GPT-3.5، وهو نموذج لغة يستخدم التعلم العميق لإنتاج نص مشابه لكلام الإنسان. يتميز الروبوت بمقدرته على إنشاء نص مفصل وابتكار القصائد الشعرية، إضافة إلى سمة فريدة أخرى وهي الذاكرة المميزة. يستطيع الروبوت أن يتذكر التعليقات السابقة في المحادثة ويعيد سردها للمستخدم.


وقد فتحت شركة أوبن آل، الروبوت للتقييم والاختبار التجريبي مبدئياً، ولكن من المتوقع أن يصل إلى واجهة برمجة التطبيقات في العام المقبل. من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، سيتمكن المطورون من إدخال ChatGPT إلى برامجهم الخاصة. ولكن حتى في ظل مرحلة الاختبار التجريبي، فإن قدرات ChatGPT رائعة بالفعل.


وتقول صانعة المحتوى على يوتيوب ليف بوري إن قضاء الأطفال لساعات في أداء واجباتهم المدرسية سيكون شيئاً من الماضي، إذ سيقوم ChatGPT بالمهمة نيابة عنهم، وخاصة بعد أن جربت الروبوت وجعلته يكتب مقالاً كاملاً من 4 فقرات، وحل معادلة رياضية معقدة.

 

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