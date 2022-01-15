السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 09:34 ص

ما هي الأسباب الأكثر شيوعًا لتلف هاتفك؟

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الوكيل الاخباري- هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال النيران في الهاتف الذكي أو انفجاره، ويتعلق ذلك دائمًا ببطارية الجهاز، ويتم تشغيل الأجهزة المحمولة الحديثة بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، والتي تحتوى على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن، وفقا لأحدث التقارير thenextweb .

وفي الواقع، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل خبراء الأمن قلقين للغاية بشأن Flubot، لأنه سيظهر دائما كما لو أرسلت الرسالة المزيفة من شخص تعرفه وتثق به.

ووفقا للخبراء في MalwareHunterTeam، عبر Bleeping Computer، يجب على مستخدمي "أندرويد" البحث عن أي رسائل نصية تسأل عما إذا كانوا يعتزمون تحميل مقطع فيديو من أجهزتهم.

وسيُضمّن رابط في الرسالة يأخذ الضحية لتزوير صفحة تنزيل لتطبيق Flash Player. وهذا التطبيق هو الذي سيبدأ كابوس Flubot، وإذا تلقيت رسالة تطلب منك تنزيل تطبيق خارج متجر "غوغل بلاي"، فإن النصيحة بسيطة: لا تفعل.

ويكمن أحد أسباب تأثر مستخدمي "أندرويد" دائما بهذه الحيل، في الطبيعة المفتوحة لنظام التشغيل هذا. وعلى عكس آبل، التي تسمح فقط بتنزيل التطبيقات عبر متجر التطبيقات الرسمي الخاص بها، يمكن لمستخدمي "أندرويد" تثبيت الملفات والبرامج من أي مكان على الويب (بشرط أن يقوموا بتعديل الإعدادات الافتراضية لفتح الأشياء قليلا).

وهذا يعني أن المحتالين يمكنهم إنتاج تطبيقات مزيفة مليئة بالبرامج الضارة وتوزيعها مباشرة على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، دون الحاجة إلى التسلل تحت رادار ميزات أمان غوغل المضمنة في متجر "بلاي".

ولتجنب هجوم Flubot الأخير، يُنصح بعدم قيام مستخدمي "أندرويد" بالنقر فوق أي روابط خارجية غريبة حتى لو وضعت في نص من الأصدقاء.

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المصدر: لبنان24

 




 

 


 

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