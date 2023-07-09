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الأحد، 09-07-2023 05:41 م

ما هي المزايا الجديدة القادمة لتطبيق ثريدز؟

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الوكيل الإخباري - كشف آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، عن أهم المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق ثريدز، وفقا لما ذكره في حسابه الشخصي على التطبيق.

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ونشر موسيري عبر حسابه في ثريدز عددا من المنشورات والتعليقات للتفاعل مع مستخدمي التطبيق، كاشفا عن أهم المزايا التي ستُطلق قريبا ومقدما تبريرات بشأن غياب بعض المزايا حتى الآن.


وبحسب موسيري، فسوف تتوفر مستقبلًا مزايا مثل القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم “Hashtags”، والتنقل بين عدة حسابات، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.


وأضاف أن مطوري التطبيق يعملون بالفعل على مزايا أخرى مثل قسم الموضوعات الرائجة “Trends”، ونسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب)، وإدماج خدمة الصور المتحركة، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستغرام.


ولم يشر موسيري إلى أي خطة زمنية محددة من أجل إطلاق هذه المزايا، إلا أن شركة ميتا أطلقت برنامجا تجريبيا بيتا Beta للتطبيق لمستخدمي أندرويد من أجل إتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفيرها للمستخدمين جميعهم.


أكد بعض المهتمين بالتطبيق الجديد على أنه سينافس بقوة ليس فقط موقع تويتر بل سينافس أيضا موقع تيك توك من خلال اتاحة خيار الفيديوهات القصيرة الذي يتميز بها التطبيق الصيني الشهير.


يذكر أن شركة ميتا قد أعلنت إطلاقها تطبيق ثريدز مؤخرا كجزء من تطبيق إنستغرام وذلك لمنافسة موقع تويتر التابع الملياردير إيلون ماسك.


 




 

 


 

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