ما هي تقنية eSIM؟

الوكيل الإخباري - لم يعد اهتمام شركات الهاتف المحمول يقتصر على العملاء المتعاقدين معها فقط، بل بالعملاء من فئة الخدمات المدفوعة مسبقاً أيضاً، والذين يحتاجون أجهزة محمولة تدعم تقنية eSIM، وهو ما ينطبق على أحدث موديلات الهواتف الذكية من معظم الشركات العالمية.



وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أن حرف "e" في التقنية eSIM يشير إلى أنها "مدمجة" "embedded" في الجهاز، وعلى عكس بطاقات Mini SIM، أو Micro SIM أو Nano SIM فإن تقنية eSIM مثبتة بشكل دائم في الهاتف الذكي.



وباستعمال eSIM لا يتغير شيء عند إجراء المكالمات الهاتفية أو تصفح الإنترنت، ولكنها تمتاز بسهولة التعامل، حيث تفعل بطاقة SIM بشكل رقمي، علاوة على تنزيل البيانات عبر الإنترنت، كما يمكن تنزيل بيانات التعاقد الجديد على شريحة eSIM في أي وقت.



وعند فقدان الهاتف الذكي أو سرقته لن يضطر المستخدم إلى انتظار بطاقة SIM جديدة لاستعمالها في الجهاز البديل، وإذا رغب المستخدم في شراء هاتف جديد يمكن تنزيل بياناته على بطاقة SIM على شريحة eSIM من الإنترنت بسهولة، مع حاجة لإرسال بطاقات SIM عبر البريد.

اضافة اعلان

24