ما هي iCloud Private Relay

الوكيل الإخباري - تعلن شركة آبل عن عدد كبير من الخدمات والمنتجات على مدار العام إلا أن خدمة iCloud Private Relay قد جذبت اهتمام الجميع، نظرًا لأنها خدمة تؤثر فعليًا على أمان وخصوصية المستخدمين بالإيجاب.

اضافة اعلان

إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين، خصوصًا أصحاب الخلفية التقنية البسيطة، قد واجهوا مشاكل في استيعاب مميزات وخواص هذه الخدمة الجديدة. وقد تم وصفها بأنها VPN.





تعد خدمة iCloud Private Relay أحدث إضافات آبل المتعلقة بالأمان والخصوصية. وهي تحافظ على خصوصية المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت على سفاري، كما أنها جزء من اشتراك iCloud+ المدفوع.



إلا أن الأساس التنقي للخدمة يحسن من فعاليتها بشكل كبير. حيث إن جميع عملية تصفح الإنترنت الآن بما في ذلك الصفحات والمحتويات التي يمر بها المستخدم يتم تشفيرها ونقلها عبر مسارين مختلفين.



ويعمل المسار الأول بالاعتماد على عنوان IP مجهول، في حين أن المسار الثاني يعمل على نقل المستخدم للصفحة التي يريد الوصول إليها، وبالاعتماد على تلك المسارات المتتالية لا يمكن تتبع المستخدم أو معرفة أي بيانات عنه من خلال المواقع التي يقوم بزيارتها.

ونظرًا لأنها خدمة شديدة التعقيد. فقد تعاونت آبل مع عدد من الشركات في توفيرها. وبالرغم من أن الشركة لم تكشف عن أسماء هذه الشركات إلا أن مصادر عديدة قد أكدت أنهم Cloudflare، و Akamai، و Fastly. وهي شركات معروفة خصوصًا الأولى.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية