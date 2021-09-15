الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

انقلاب مركبة على طريق خو - صورة

منطقة تفتقر إلى مواصلات النقل العام بالزرقاء

التربية تكشف لـ الوكيل سبب استثناء السكرتارية من مكافآت الفاقد التعليمي

إدارة السير لـ الوكيل: هذه أبرز اسباب الحوادث المرورية

19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الزبيدي يروي لأول مره تفاصيل هامة حول فراره من نفق الحرية

الكشف عن الحالة الصحية للأسير زكريا الزبيدي بعد إعادة اعتقاله

الهواري : دعم كل طبيب مبتدئ بالطوارئ بآخر أعلى منه

الهواري: أستطيع أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة

الأربعاء، 15-09-2021 02:02 م

ما هي iCloud Private Relay

iplus


الوكيل الإخباري - تعلن شركة آبل عن عدد كبير من الخدمات والمنتجات على مدار العام إلا أن خدمة iCloud Private Relay قد جذبت اهتمام الجميع، نظرًا لأنها خدمة تؤثر فعليًا على أمان وخصوصية المستخدمين بالإيجاب.

اضافة اعلان

 

إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين، خصوصًا أصحاب الخلفية التقنية البسيطة، قد واجهوا مشاكل في استيعاب مميزات وخواص هذه الخدمة الجديدة. وقد تم وصفها بأنها VPN.

تعد خدمة iCloud Private Relay أحدث إضافات آبل المتعلقة بالأمان والخصوصية. وهي تحافظ على خصوصية المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت على سفاري، كما أنها جزء من اشتراك iCloud+ المدفوع.

إلا أن الأساس التنقي للخدمة يحسن من فعاليتها بشكل كبير. حيث إن جميع عملية تصفح الإنترنت الآن بما في ذلك الصفحات والمحتويات التي يمر بها المستخدم يتم تشفيرها ونقلها عبر مسارين مختلفين.

ويعمل المسار الأول بالاعتماد على عنوان IP مجهول، في حين أن المسار الثاني يعمل على نقل المستخدم للصفحة التي يريد الوصول إليها، وبالاعتماد على تلك المسارات المتتالية لا يمكن تتبع المستخدم أو معرفة أي بيانات عنه من خلال المواقع التي يقوم بزيارتها.

 

ونظرًا لأنها خدمة شديدة التعقيد. فقد تعاونت آبل مع عدد من الشركات في توفيرها. وبالرغم من أن الشركة لم تكشف عن أسماء هذه الشركات إلا أن مصادر عديدة قد أكدت أنهم Cloudflare، و Akamai، و Fastly. وهي شركات معروفة خصوصًا الأولى.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
c5a994b3-ff08-4f81-9b6d-2ed6f748edc8_16x9_1200x676

أهم التغييرات من فورتنايت في الموسم الثامن

download

قوانين متجر آب ستور

920151911560157

آبل توقف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو

PrYMh5uqntEBUBDJ5Cf7Hb

مقارنة بين Waze وخرائط جوجل

Gmail

إصلاح مشكلة الرسائل الإلكترونية المرتدة أو المرفوضة من جيميل

Android-12-1

سامسونج تطرح إصدارا تجريبيا من أندرويد 12