مبتدأ الحقيقة والخبر.. بوابة الموجز العربي أقوى منصة إخبارية 2024

الوكيل الإخباري- بوابة الموجز العربي مكانك الأنسب إن كنت تبحث عن الحقيقة دائمًا وتسعى للوصول إلى الأخبار الصحيحة، فبوابة الموجز تلبي لك احتياجاتك وتوفر لك الحقيقة كاملة لحظة بلحظة، كما تقدم بوابة الموجز العربي جميع الأخبار من المحيط إلى الخليج، فضلًا على تغطية الحقائق في كافة أنحاء العالم، اليوم نأخذك في جولة كاملة لمعرفة أقسام المنصة.

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بوابة الموجز العربي

موقع الموجز العربي من المواقع الإلكترونية الإخبارية القوية التي تسعى دائمًا لتوعية القارئ بالحقيقة وتحرص على التعامل مع القارئ بمنتهى الشفافية، ذلك ما يتضح من مدى مصداقية بوابة الموجز العربي في نشر الأخبار وتحري الدقة دائمًا في كل كلمة تُكتب على الموقع، هذا ما جعلها من أقوى المنصات الإخبارية حاليًا وأصبحت المنصة الأولى لأي قارئ يبحث عن الحقيقة في زمن ضاعت فيه الحقائق واندثرت مع الشائعات.



من خلال بوابة الموجز العربي يمكنك متابعة الأخبار المحلية على مستوى مصر والسعودية، بالإضافة إلى الأخبار العالمية، ذلك بفضل احتواء منصة الموجز العربي على نُخبة وكوكبة من أقوى المحررين الصحفيين الذين يعملون على تغطية الحقائق لحظة بلحظة وتقديم كل ما هو جديد للقارئ.

كما أن منصة الموجز العربي من المنصات الإخبارية التي استطاعت في فترة وجيزة أن تجذب القراء العرب إليها، ذلك بفضل شفافية الموقع في المقام الأول وعدم التحيز لأي جهة على حساب الأخرى، فضلًا على أن الموقع يستهدف دائمًا نقل الحقيقة مهما كانت دون خداع القارئ، وتلك المصداقية جعلت القراء يتحققون من صحة الأخبار التي يبحثون عنها بمجرد نشرها فقط على المنصة مباشرةً، وذلك دليل على مدى مصداقية التي تتحلى بها.



أقسام بوابة الموجز العربي

يحتوي موقع الموجز العربي على الكثير من الأقسام، ذلك لعدة أغراض على رأسها تقديم الأخبار والحقائق للقارئ لحظة بلحظة في كافة المجالات وتلبية احتياجات الزائر، ومن بين تلك الأقسام:



عاجل

قسم الموجز العاجل يهدف إلى نشر الأخبار العاجلة فور حدوثها، ينصح الزوار دائمًا بمتابعة هذا القسم بسبب تغطيته لجميع الأخبار العاجلة دون تأخير.



الموجز العالمي

يغطي قسم الموجز العالمي جميع الأخبار العالمية لحظة بلحظة، يمكن معرفة جميع أخبار العالم الدقيقة والصحيحة من خلال هذا القسم.



الموجز السعودي

يهتم هذا القسم بنشر جميع الأخبار السعودية المحلية بين قرارات جديدة تهم الشعب السعودي، ومتابعة الموارد البشرية وحساب المواطن بشكل خاص



الموجز المصري

يهدف قسم الموجز المصري إلى نقل الحقائق للمواطن المصري وعرض جميع القرارات الجديدة لحظة بلحظة.



الموجز الاقتصادي

لم يتغافل موقع الموجز عن الاقتصاد وتم عمل هذا القسم خصيصًا لمتابعة الأسعار اليومية للعملات والسلع وأيضًا البورصة.



الموجز التقني

يهدف الموجز التقني إلى نشر أبرز المعلومات التقنية عن الأجهزة الحديثة وأيضًا يقدم مراجعات شاملة عنها، ناهيك عن عرض الألعاب الجديدة وطرق الشحن الموثوقة.



الموجز الرياضي

لعشاق ومحبي الرياضة على مستوى الوطن العربي والصعيد العالمي، يقدم موجز الموجز قسم الموجز بث مباشر الرياضة لتغطية جميع المباريات القوية منها الهلال والنصر السعودي وأيضًا تغطية كافة الألعاب الأخرى.



تحقيقات وقضايا

أما عشاق ومحبي الماورائيات ومن لديهم شغف بمتابعة الجرائم والعوالم الخفية، فلدينا في موقع الموجز قسم التحقيقات والقضايا الذي يغطي تلك الأحداث بالكامل.



قسم القصة وما فيها

أما عن قسم القصة وما فيها فتم عمل هذا القصم خصيصًا لإثراء معلومات القارئ بالحقائق من خلال تسليط الضوء على الأمور التي عليها جدل كبير.