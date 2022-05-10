'مبرمج القرن' يكشف عن 54 مشروعاً ابتكارياً للأطفال والشباب في دبي

الوكيل الإخباري - شفت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن (54) مشروعاً ابتكارياً في مسارات: تطوير الألعاب وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية وهندسة الذكاء الاصطناعي وعبقري سكراتش.

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جاء ذلك في ختام المستوى الأول لمشروعها "مبرمج القرن"، الذي تم تدشينه بالشراكة مع "جيك إكسبرس"، حيث تم تكريم المشاركين بشهادات معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، و"STEM USA". إضافة إلى تكريم 12 مشروعاً متميزاً، ضمن فئات: أفضل تصميم، أفضل فكرة، وأفضل نص برمجي عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مؤسسة.

مشاريع ابتكارية

قدم المشاركون عروضاً مفصلة لمشاريعهم الابتكارية ضمن المسارات المطروحة، معبرين عن فخرهم بما تحقق من إنجازات، حيث عبّر فهد الجنيبي، الفائز ضمن فئة أفضل نص برمجي، عن سعادته بتهيئة الفرصة له للمشاركة في برنامج مبرمج القرن، الذي أسهم في تطوير مهاراته وقدراته في المجال التقني لتوظيفها في خدمة المجتمع، لافتاً إلى فخره بفوز مشروعه ضمن مسار هندسة الذكاء الاصطناعي.

أفضل فكرة

من جهته، قال إبراهيم محمد، منتسب في "ناشئة الشارقة"، والفائز ضمن فئة أفضل فكرة: "أود أن أشكر مؤسسة ربع قرن، لتقديم مثل هذا البرنامج الممتع الذي عملت من خلاله على إضافة خاصية شيقة في لعبة ماين كرافت، تُمكّن اللاعبين من الانتقال إلى ساحة مصنوعة من الكتل المتساقطة".



كما طرح علي اللوغاني، منتسب في "أطفال الشارقة"، والفائز ضمن فئة أفضل فكرة، مشروعه بفخر: "قدمت مشروعي وهو عبارة عن لعبة تقوم الشخصية الرئيسية فيها بجمع الكمامات ورميها في سلة النفايات، للمساهمة في الحفاظ على البيئة".

الجدير بالذكر أن البرنامج يركز على تقديم تجربة تعلم استثنائية، تنفذ على ثلاثة مستويات طيلة العام، وتتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من 8 – 31 سنة؛ ضمن الخمسة مسارات المطروحة، ابتداءً بالمستوى الأول الذي عرف المشاركين أساسيات البرمجة، من خلال عدد من المنصات الحديثة، منها: MIT App Inventor باستخدام لغة JavaScript لمطوري التطبيقات وعباقرة سكراتش، ومنصة Sprite Lab وPlay Lab لمطوري الألعاب، بينما تعلم مطورو المواقع الإلكترونية لغة البرمجةHTML وCSS، وركز مهندسو الذكاء الاصطناعي على أساسيات لغة Python.

زهرة الخليج

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