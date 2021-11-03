مبيعات كروم بوك انخفضت بشدة

الوكيل الإخباري - ذكرت شركة تحليلات السوق Canalys أن مبيعات الحواسيب الشخصية في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 2 في المئة في الربع الثالث، ولكن انخفضت مبيعات أجهزة كروم بوك إلى النصف من 18 في المئة من إجمالي المبيعات في الربع الأخير إلى 9 في المئة في هذا الربع.

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ومع بيع أكثر من 122 مليون وحدة في هذا الربع، فإن هذه الأرقام لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. ولكن هناك بوادر تراجع في الأرباع القادمة بسبب مشكلات سلسلة التوريد الإجمالية.





وانخفضت مبيعات أجهزة كروم بوك بشكل عام بنسبة 37 في المئة سنويًا حيث تراجعت المبيعات الناجمة عن الوباء، وتم بيع 5.3 ملايين وحدة.



وعكست أرقام أجهزة كروم بوك الركود في المبيعات حيث حقق كبار بائعي أجهزة كروم بوك نجاحات هائلة.



وانخفضت شركة لينوفو، المورِد الأكبر، بأكثر من 20 في المئة سنويًا. بينما خسرت إتش بي التي احتلت المركز الثاني 66 في المئة. في حين خسرت شركة أيسر في المركز الثالث 28 في المئة.



وتوقعت Canalys أن هذا له علاقة بإشباع السوق أكثر من نقص الأجزاء أو مشاكل سلسلة التوريد الأخرى. وقالت: تضرر سوق أجهزة كروم بوك من الركود الهائل، مع انخفاض بنسبة 37 في المئة سنويًا في الشحنات في الربع الثالث.



ويأتي هذا في الوقت الذي تصل فيه أسواق التعليم الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان إلى نقطة التشبع، مع تباطؤ تمويل القطاع العام لبرامج التعليم الرقمي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 15 في المئة سنويًا. مع انخفاض المبيعات في كل منطقة باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي خالفت الاتجاه مع زيادة المبيعات بنسبة 23 في المئة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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