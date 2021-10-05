متجر Epic Games يقدم نظام الإنجازات

الوكيل الإخباري - يتخذ متجر Epic Games خطوة صغيرة نحو المزيد من المنافسة مع متاجر ألعاب الحاسب الأكثر رسوخًا مثل Steam الأسبوع المقبل عبر نظام إنجاز يطلق عليه Epic Achievements .

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وللبدء، يكون Epic Achievements متاحًا فقط عبر عدد قليل من الألعاب، بما في ذلك Rocket League و Hades و Pillars of Eternity و Kena و Zombie Army 4 و Alan Wake Remastered.

ويتم تقسيم الإنجازات إلى أربعة مستويات: البرونزي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 45 و 50 نقطة خبرة) والفضي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 50 و 95 نقطة خبرة) والذهبي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 100 و 200 نقطة خبرة) والبلاتيني (الذي يمنح عند تحقيق 250 نقطة خبرة).



قالت الشركة: يسعدنا الإعلان عن بدء طرح نظام Epic Achievements الأولي. بما في ذلك مجموعة من الأدوات للمطورين لتنشيط إنجازات المنصة بسرعة وسهولة. هذا يعني أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، يمكنك البدء في جمع نقاط الخبرة عن طريق ربح Epic Achievements في ألعاب محددة.

وأضافت: عملنا على مدار العام الماضي عن كثب مع بعض شركائنا في التنمية لإحياء نظام الإنجازات. ونعمل على إيصال هذه الأدوات إلى المزيد من المطورين. لذلك يمكنك توقع ظهور Epic Achievements في ألعابك المفضلة في وقت لاحق من هذا العام.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية