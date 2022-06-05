متصفح آبل يصل إلى مليار مستخدم عالميا

الوكيل الإخباري - وصل متصفح سفاري من شركة آبل إلى مليار مستخدم، ليصبح ثاني متصفح يصل إلى هذا الإنجاز، بجانب متصفح جوجل كروم، الذي لا يزال يحظى بشعبية مطلقة.

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ووفقًا لبيانات Atlas VPN، يستخدم حاليًا 1006232879 من مستخدمي الإنترنت (19.16٪ من جميع مستخدمي الإنترنت) متصفح سفاري.



وفي الوقت نفسه، يمتلك متصفح جوجل كروم ثلاث أضاف هذا العدد، مع عدد هائل من المستخدمين يبلغ 3378967819 مستخدمًا. ويحتل متصفح مايكروسوفت إيدج المرتبة الثالثة مع نحو 212695000 مستخدم.



وتستند نتائج Atlas VPN إلى النسبة المئوية لحصة سوق المتصفح من GlobalStats. وتم تحويل هذه النسبة إلى أرقام باستخدام مقياس مستخدم الإنترنت Internet World Stats لاسترداد الأرقام الدقيقة.



ويشير التقرير إلى أن نمو متصفح آبل قد يكون مرتبطًا بتبني المتصفح لميزات الخصوصية والأمان. ولكن من المحتمل أن يكون انعكاسًا لحصة سوق الأجهزة المحمولة حيث يتم تثبيت سفاري وكروم عبر أجهزة آبل وأندرويد.



ويتم تثبيت متصفح آبل تلقائيًا عبر كل جهاز من أجهزة الشركة. بينما يتم تثبيت كروم مع معظم إصدارات أندرويد. وهذا يساعد في منح كلا العملاقين التكنولوجيين فرصة في المنافسة.



وبينما تشحن مايكروسوفت متصفحها إيدج مع ويندوز، فقد خسرت في سوق الأجهزة المحمولة بسبب فشل ويندوز فون.



وقدمت آبل العديد من ميزات الخصوصية الجديدة للمتصفح خلال العام الماضي. وتساعد هذه الميزات في جذب المستخدمين.



ويوضح تقرير الخصوصية الجديد للمتصفح عدد أجهزة التتبع عبر المواقع التي أوقفت منع التتبع الذكي (ITP) من الوصول إلى معلوماتك وأيها.



وغالبًا ما يعتبر كروم متصفحًا أكثر جاذبية مع تطبيقات الويب مثل يوتيوب والتقويم والمستندات والخرائط وغيرها.

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