متصفح علي بابا يجمع بيانات مستخدميه

الوكيل الإخباري - يعد متصفح UC المملوك لشركة علي بابا بأنه لن يتم تسجيل أي تصفح ويب أو سجل بحث مع وضع التصفح المتخفي.

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وجعلت مثل هذه الضمانات، إلى جانب الوعود بأوقات تنزيل سريعة، المتصفح، الذي أنشأته شركة UCWeb التابعة لشركة علي بابا، يتمتع بشعبية في جميع أنحاء العالم، مع 500 مليون عملية تنزيل عبر أندرويد وحده.



ويعتبر المتصفح رابع أكبر متصفح من حيث عدد المستخدمين في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة في آسيا.

متصفح علي بابا يتجسس:

تمكن سيرليج من الكشف عن المشكلة عن طريق الهندسة العكسية لبعض البيانات المشفرة التي رصدها أثناء إعادتها إلى بكين.



وبمجرد كسر المفتاح، كان قادرًا على رؤية أنه في كل مرة يزور فيها موقعًا على الويب. ويتم تشفيره وإرساله مرة أخرى إلى شركة علي بابا.



ولم يكن سيرليج بحاجة إلى إجراء هندسة عكسية للتشفير عبر نظام iOS لأنه لم يكن هناك أي شيء عبر الجهاز.



وعند مقارنته بمتصفح جوجل كروم، على سبيل المثال، فإنه لا ينقل عادات تصفح الويب للمستخدم عندما يكون في وضع التصفح المتخفي.



وقال سيرليج: إنه فحص المتصفحات الرئيسية الأخرى ووجد أن أيًا منها لا يفعل الشيء نفسه مثل متصفح UC.



وأضاف أنه بالرغم من أن ملفات تعريف الارتباط قد تتعقب المستخدمين بطريقة مماثلة، فإن هذا يختلف عن حصول المتصفح على عناوين URL.



وكانت شركة علي بابا التي تبلغ قيمتها السوقية 600 مليار دولار قلقة بشأن ميزة شفافية تتبع التطبيقات من آبل، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حظر التطبيقات من التتبع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية