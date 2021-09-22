متطلبات تشغيل ميزة DirectStorage في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تضمن شركة مايكروسوفت واجهة البرمجيات DirectStorage في نظام ويندوز 11 القادم. وتعمل هذه الميزة على تسريع تحميل الألعاب في الحاسب.

اضافة اعلان

وذلك من خلال تشغيل الألعاب عبر بطاقة الرسوميات المدمجة مباشرةً دون الضغط على المعالج المركزي. وهذا من شأنه أن يجعل نظام التشغيل من أفضل أنظمة تشغيل الألعاب حتى الآن.

لكي تعمل هذه التقنية في جهاز ويندوز 11 وحتى جهاز ويندوز 10، فإنه يجب أن تتوافر عدة متطلبات:



1- أن يحتوي حاسبك على قرص من نوع NVME SSD PCIe من الجيل الثالث. ومع ذلك يوصى باستخدام قرص من الجيل الرابع PCIe 4.0 للحصول على أقصى أداء.

2- يجب أن يحتوي على حاسبك على بطاقة رسوميات تدعم DirectX 12 أو أي نموذج أحدث.

3- أن يعمل حاسب ويندوز 10 بإصدار نظام التشغيل ويندوز 1909 أو أي إصدار أحدث.

وبغض النظر عن مدى مواصفات جهاز، فإن ميزة DirectStorate لن تعمل بشكل كامل عبر حواسيب ويندوز 10. وهذا يعود إلى أن حزمة تخزين ويندوز 10 لا تتوافق بشكل مناسب مع واجهات برمجة التطبيقات الجديدة.





ومن ناحية أخرى يستفيد مستخدمو نظام التشغيل الجديد بشكل كامل من ميزة DirectStorage. نتيجة لذلك إذا كنت تريد أن تحقق أقصى استفادة من حاسبك عند اللعب بالألعاب فيجب عليك الترقية إلى الإصدار الجديد بمجرد إطلاقه رسميًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية