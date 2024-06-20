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الخميس، 20-06-2024 03:39 م

متقاعد يطور تطبيقات لكبار السن بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- قرر متقاعد ياباني التركيز على برمجة الكمبيوتر وابتكار تطبيقات مخصصة لكبار السن، بدلاً من أن يميل لزراعة الحدائق أو ممارسة الرياضة أو السفر، وغيرها من الهوايات، كعادة المسنين في اليابان.

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في سن التسعة والثمانين، يعمل سوزوكي توميغي على ابتكار تطبيقات مخصصة لكبار السن، مستعينًا ببرنامج ChatGPT القائم على الذكاء الاصطناعي.


وابتكر المتقاعد الياباني، حتى اليوم، 11 تطبيقًا مجانيًا مخصصًا لكبار السن، يمكن تحميلها عبر هواتف آيفون. ويتمثل أحدث إبداعاته بعرض شرائح تُظهر للمستخدم الأغراض التي لا ينبغي نسيانها عند مغادرة المنزل، من المحفظة إلى أدوات السمع، وصولًا إلى بطاقة التأمين الصحي.


وطرأت له فكرة هذا التطبيق بعد أن نسي في أحد الأيام أطقم أسنانه حين كان على وشك ركوب قطار فائق السرعة.


وكان سوزوكي يعمل في مجال التجارة الدولية، لكنه بات مهتمًا بأجهزة الكمبيوتر بعد تقاعده، وأخذ دروسًا في البرمجة في أوائل عام 2010.


ولمساعدته في ابتكار أحدث تطبيقاته، التي طرحها في أبريل (نيسان) الماضي، طرح سوزوكي نحو 800 سؤال متعلق بالبرمجة على ChatGPT الذي يصفه بأنه "معلّم خارق".


وقال سوزوكي: "أحب ابتكار أشياء. عندما أدركت أن بإمكاني ابتكار تطبيقات بنفسي، وأنني إذا أقدمت على ذلك ربما ستطرحها آبل في مختلف أنحاء العالم، شعرت أنها فكرة جيدة".


وليس من السهل أن يصبح الشخص مبتكر تطبيقات عندما يكون متقاعدًا، ولكن "بمجرد الغوص في هذا العالم، يصبح الأمر ممتعًا جدًا"، بحسب سوزوكي.



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