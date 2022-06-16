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الخميس، 16-06-2022 04:58 م

متى تظهر شبكات 6G في روسيا؟

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الوكيل الإخباري- أعلن الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، عن الموعد الذي قد تظهر فيه شبكات "6G" في البلاد.

وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال لاكونتسيف: "تبعا لتقديراتنا فإن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".

وأضاف "التوقيت الدقيق لإدخال شبكات الجيل السادس يعتمد على خصوصية كل دولة، فالصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال رائدتان حاليا في عالم شبكات 5G، بينما هناك دول أخرى ما تزال في مراحل تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.. تطوير هذا النوع من الشبكات صحيح من الناحية الاستراتيجية، ونحن في روسيا نتبع هذا المسار، الأمر يتطلب وجود منظومة اقتصادية وخطط متكاملة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق هذه الغاية خلال السنوات العشر القادمة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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