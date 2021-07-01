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الخميس، 01-07-2021 11:34 ص

متى يبدأ موسم 'call of duty' الخامس

GarenaWorld


الوكيل الإخباري - يأتي الموسم الخامس تحت إسم المياه العميقة، وهو يبدأ في شهر يوليو القادم، حيث تتاح محتوياته بشكل تدريجي.

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وهو يستبدل الموسم الرابع بالكامل، ولذلك تجد تغييرات على واجهة التحديات والتصميم المحيط بها.


وقد صدرت لعبة Call Of Duty Mobile في عام 2019 على جميع الهواتف المحمولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته PUBG Mobile.


وتعتبر اللعبة أحد أنجح مشاريع السلسلة، حيث جمع أكثر من 480 مليون دولار في أول عام لها عبر المدفوعات بداخلها.


وهي تستخدم أسلوب لعب قريب من نسخة الحواسيب والمنصات المنزلية من اللعبة، ولذلك أعجب بها الكثيرون حول العالم.


وتأتي اللعبة مجانية للتحميل، ولكن تحتاج لشراء بطاقات المرور الموسمي بالإضافة لبعض المشتريات داخلها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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