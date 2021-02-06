مجانية.. أفضل 5 تطبيقات لمراقبة أطفالك

الوكيل الاخباري - تساعد العديد من التطبيقات الوالدين في مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال على الإنترنت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح تقرير نشره موقع "آراب هارد وير" التقني، أنه توجد بعض التطبيقات لمراقبة الأطفال عبر أجهزة أندرويد أو الآيفون.



وأضاف التقرير أن درجة الحماية في هذه التطبيقات تصل إلى التحكم في هاتف طفلك من خلال هاتفك، ومن أبرز تلك التطبيقات:



- "موبيسيب"

يساعد التطبيق الوالدين على خلق إنترنت آمن لأطفالهم، إذ يمكن من خلاله تأمين ما يشاهده الأطفال على الإنترنت، ويقوم التطبيق بإدارة الوقت، وتتبع موقعهم الجغرافي، وعرض سجل التصفح على العديد من الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، وكل ذلك عن بُعد من كمبيوتر أو هاتف محمول.



- "أبل لوك"

يمكن من خلاله إغلاق أي تطبيق على هاتف طفلك، بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح.



- "أوف تايم"

يمكنك من خلال تنظيم وقت طفلك، بقفل التطبيقات الفردية، أو قفل هواتف أطفالك بالكامل لفترة زمنية محددة، كل يوم من خلال إعدادات التطبيق الداخلية.



- "كيوستوديو"

يوفر لك أدوات لتنظيم الوقت وفلترة المحتوى، ومراقبة أو حظر التطبيقات التي يستخدمونها دون موافقتك، بالإضافة إلى قيامه بإرسال تقارير تلقائية عن أنشطة الأطفال عبر الإنترنت بمجرد تثبيته.



- "فايند ماي كيذز"

تطبيق يربط هاتفك بهاتف طفلك أو ساعته الذكية لمعرفة موقعه الفعلي، ويحتوي أيضًا على زر طوارئ، يمكن للطفل الضغط عليه وسيظهر لديك إشعار يخبرك بأنه في حالة خطر، وخدمة دردشة صوتية لإخباره بما يمكنه فعله للبقاء في أمان.







المصدر : سبوتنك



