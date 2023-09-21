مجهر من غوغل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

الوكيل الإخباري- قامت شركة غوغل بتصميم نموذج أولي لـمجهر الواقع المعزز الذي يرمز إليه بـ (إي آر إم) لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان.



يشتمل مجهر (إي آر إم) على تحسينات للذكاء الاصطناعي توفر مؤشرات مرئية، مثل الخرائط الحرارية، أو حدود الكائنات في الوقت الفعلي.

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يتم تزويد المجهر من النوع الذي يستخدمه أخصائي علم الأمراض لعرض الشرائح التي تحتوي على عينات بيولوجية مثل الأنسجة أو الدم مع إجراء التحسينات على مجال الرؤية، على سبيل المثال يتم نقل الشريحة إلى مواقع جديدة أو يمكن إجراء تغييرات في التكبير أو التركيز.



وأضافت غوغل أن التحسينات تساعد أخصائي علم الأمراض في توصيف العينة أو تصنيفها على أنها إيجابية لوجود خلايا سرطانية أو مسببات الأمراض، ولا توجد خطط لاستبدال المجاهر الموجودة حالياً، إذ لم يتم استخدام (إي آر إم)، الذي تم طرحه علناً لأول مرة في عام 2018، لتشخيص المرضى حتى الآن.. وعلى ما يبدو، فإن هناك 13 نموذجاً أولياً من (إي آر إم) يتم اختبارها حتى تتمكن من مساعدة الأطباء في الحياة اليومية.



وتريد غوغل إنشاء نظام يمكن تعديله وتحديثه ليناسب المجاهر الضوئية الموجودة في المستشفيات والعيادات، إذ يمكن للمجاهر المجهزة بـ (إي آر إم) تقديم تعليقات مرئية، بما في ذلك النصوص أو الأسهم أو الخطوط أو الخرائط الحرارية أو الرسوم المتحركة، حيث يكون كل منها مصمماً خصيصاً لأهداف تقييم مختلفة، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.



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