محادثاتك على ChatGPT ليست محصنة.. خطوات لحماية بياناتك

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الوكيل الإخباري- تشهد أوساط مستخدمي ChatGPT حول العالم تزايدًا في التساؤلات بشأن خصوصية البيانات وإمكانية استخدام المحادثات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وأكد خبراء أن المستخدم يستطيع التحكم في ذلك عبر إعدادات الخصوصية. اضافة اعلان





وأوضح مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء أبو بكر عبدالكريم، أن البيانات أصبحت من أهم موارد تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المحادثات قد تُستخدم لتحسين النماذج إذا كان خيار مشاركة البيانات مفعّلًا، لكنه شدد على أهمية تعطيله عند التعامل مع معلومات حساسة.



من جانبه، أوضح رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، الدكتور محمد محسن رمضان، أن المستخدم يمكنه إيقاف استخدام محادثاته في تدريب النماذج عبر التوجه إلى Settings ثم Data Controls وتعطيل خيار Improve the model for everyone.



كما نصح باستخدام ميزة Temporary Chat للمحادثات المؤقتة، والامتناع عن إدخال كلمات المرور، والبيانات البنكية، والوثائق الرسمية، والأسرار التجارية أو أي معلومات حساسة، مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) واستخدام كلمات مرور قوية لضمان حماية الحساب والخصوصية.





