محرك رابتور يهدد مستقبل سبيس إكس

الوكيل الإخباري - يعتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس أن الشركة بحاجة إلى زيادة إنتاج الجيل القادم من محرك رابتور قريبًا أو مواجهة عواقب وخيمة محتملة.

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وأرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي شركته. وحث الموظفين على العمل على محرك رابتور. ووصف حالة الإنتاج بأنها أزمة أسوأ بكثير مما كانت تبدو قبل بضعة أسابيع.



وفي الرسالة الإلكترونية، قال ماسك إن الشركة تواجه خطرًا حقيقيًا بالإفلاس إذا لم يزداد الإنتاج لدعم معدل طيران مرتفع لصاروخ Starship الجديد للشركة العام المقبل.

ويعمل محرك رابتور على تشغيل Starship، وهي مركبة ضخمة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تقوم شركة سبيس إكس بتطويرها لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى.



وتحتاج كل Starship إلى 33 محرك رابتور من أجل معزز المرحلة الأولى العملاق المسمى Super Heavy. وهناك حاجة إلى وجود 6 محركات رابتور للمركبة الفضائية في المرحلة العليا، المعروفة باسم Starship.



وتريد سبيس إكس تشغيل أسطول كبير من مركبات Starship في السنوات القادمة. وقال رجل الأعمال الملياردير في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك حاجة إلى 1000 مركبة لاستعمار المريخ.



نتيجة لذلك تهدف الشركة إلى تصنيع الكثير من محركات رابتور في المستقبل القريب نسبيًا. ويبدو أن الشركة ليست على المسار الصحيح لمواجهة هذا التحدي في الوقت الحالي.

ويوضح ماسك أن Starship ضرورية لإطلاق الإصدار الثاني من أقمار الإنترنت ستارلينك. وطورت الشركة أكثر من 1600 قمرًا من أقمار ستارلينك من الإصدار الأول، وما يقرب من 100 من الإصدار 1.5 الأكثر تقدمًا، مع صاروخ Falcon 9.



ولكن هذا المشغل (الذي يستخدم محركات Merlin) لا يمكنه استيعاب الأقمار الصناعية الأكبر من الإصدار الثاني، التي يرى ماسك أنها مصدر ربح حيوي للشركة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية