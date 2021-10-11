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الإثنين، 11-10-2021 01:38 م

محفظة آبل تضم المستندات الشخصية

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الوكيل الإخباري - بدأت الهواتف الذكية في استبدال عدد كبير من الأدوات والمنتجات الأخرى. ولعل ذلك قد ظهر بوضوح عندما أصبح المستخدم قادر على استخدام هاتفه الذكي للدفع بدلًا من بطاقة الائتمان ولدى شركة آبل بعض الأفكار الإضافية التي ستسهل التجربة أكثر وأكثر.

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وذلك حيث أعلنت آبل منذ عدة أسابيع عن إمكانية حفظ مستندات تعريف الشخصية على الآيفون واستخدامها بدلًا من النسخة الفيزيائية وسيتم العمل بتلك الخاصية بالفعل في ثمان ولايات أمريكية قريبًا.


وتعتمد تلك الخاصية على إجراء مسح ضوئي لبطاقة تعريف الشخصية ورخصة القيادة وغيرها من المستندات. ومن ثم عرضها على من يهمه الأمر مباشرةً من خلال هاتف آيفون الخاص بالمستخدم. وبالرغم من أن الفكرة مميزة وتزيد من سهولة الحياة اليومية إلا أن الخبراء يرون فيها مخاطر كبيرة.

 

وتتمثل هذه المخاطر في اكتساب الشرطة لحق إجبار المستخدم على فتح قفل هاتفه. وهو حق لا تمتلكه في الوقت الحالي. وذلك حيث إن أي شرطي قد يطلب من المواطن أن يفتح قفل هاتفه ويعطيه له لكي يطالع المستند.


ولكن آبل من ناحية أخرى قد صرّحت رسميًا قائلة: “يتم عرض رخصة القيادة وبطاقة التعريف المحلية بشكل مشفر عبر الهاتف ليتمكن الطرف الآخر من مشاهدتها. وهذا يحدث دون أن يضطر المستخدم لفتح قفل الهاتف من الأساس. إلى جانب أنه ما من حاجة لإعطاء الهاتف للشرطي.”

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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