محكمة أوروبية تلغي غرامة قيمتها مليار يورو تم فرضها ضد شركة كوالكوم

الوكيل الإخباري - ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي غرامة قدرها مليار يورو(1.04 مليار دولار)، فرضتها المفوضية الأوروبية ضد شركة "كوالكوم" لتصنيع رقائق الكمبيوتر، والتي زعمت أن الشركة دفعت أموالا بشكل مخالف للقواعد لشركة "آبل" لدفعها لاستخدام تلك الرقائق.



وعندما فرضت الغرامة في عام 2018، ذكرت المفوضية أن مدفوعات شركة "كوالكوم" بالمليارات لشركة "آبل" كانت تهدف إلى منع الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" وغيرها من الأجهزة من السعي للعمل مع شركات مصنعة أخرى مثل "انتل".



لكن محكمة العدل الأوروبية أسقطت الحكم، بحجة أن المفوضية سمحت بـ"مخالفات إجرائية"، عندما طرحت قضيتها، الأمر الذي كان سيحرم شركة "كوالكوم" من أن تكون قادرة على إطلاق دفاع قوي.



وتشمل هذه المخالفات تسجيل مقابلات غير صحيحة وحقيقة أن الحجج الأصلية ركزت على مجموعتين من المنتجات، لكن الحكم يركز فقط على رقائق "إل.تي.إي".



وهذا يعني ان شركة "كوالكوم" كانت ستركز على قضايا خاطئة، عند الدفاع عن نفسها.

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