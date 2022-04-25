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الإثنين، 25-04-2022 01:00 م

محكمة تغرم غوغل بأكثر من 7 مليارات روبل

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس الوكالة الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور" عن تغريم  شركة "غوغل" بأكثر من 7 مليارات روبل لعدم حذفها لمحتوى محظور على "يوتيوب".

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وتحدث سوبوتين أن إدارة منصة "يوتيوب" أغلقت في الأشهر الأخيرة الوصول إلى أكثر من 60 وسيلة إعلام روسية وقناة للشخصيات والمؤسسات الاجتماعية الروسية.

وقال في خطاب ألقاه في منتدى الإنترنت الآمن الذي يعقد اليوم الاثنين في مقر وكالة "روسيا سيغودنيا": "إجمالا فرضت محكمة بطلب من وكالة "روسكومنادزور" على منصة "يوتيوب" غرامات تتجاوز قيمتها بالفعل 7 مليارات روبل وذلك لعدم حذفها للمحتوى المحظور".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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