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محكمة روسية تدين "غوغل" بسبب قتلى حرب أوكرانيا

بوتين اتهم "غوغل" بأنها أداة سياسية أميركية
بوتين اتهم "غوغل" بأنها أداة سياسية أميركية
 
الإثنين، 21-04-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  دانت محكمة في موسكو شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.اضافة اعلان


والإثنين، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وثائق قضائية، أن وثائق المحكمة أفادت أنه تم الكشف في مقطع مصوّر على موقع "يوتيوب"، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، إضافة إلى بياناتهم الشخصية.

ومنذ سنوات، أمرت روسيا منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعدّه "مزيّفًا" حول حربها في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة.

ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وفي ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة "غوغل" بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأميركية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية.

سكاي نيوز
 
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