محكمة في باريس تغرم 'ابل' مليون يورو

الوكيل الإخباري - قضت محكمة باريس التجارية بتغريم شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون ما يزيد قليلاً عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) بسبب بنود مجحفة للشركة الأمريكية مع مطوري التطبيقات الفرنسيين للوصول إلى متجر تطبيقاتها.



وقالت المحكمة في الحكم إنه لا حاجة لها أن تأمر أبل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام المتجر، لأن قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي سيسري قريباً سيلزمها بالتغييرات على أي حال.



ورغم تواضع الغرامة قياساً بأرباح أبل فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه لتخفيف قبضتها على متجر تطبيقاتها، السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.



وقال متحدث باسم أبل إن الشركة الأمريكية ستراجع الحكم وإنها تؤمن بالأسواق "المفعمة بالحياة والمنافسة حيث يمكن للابتكار أن يزدهر".



وأضاف "ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقة للعملاء".



وسيجبر قانون الأسواق الرقمية على وجه التحديد أبل وغوغل على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام آي.أو.إس، للأولى وأندرويد للثانية.



ودخل القانون حيز التنفيذ في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يبدأ سريانه الكامل في مايو (أيار) 2023.

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