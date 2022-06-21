الثلاثاء 21-06-2022
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الثلاثاء، 21-06-2022 12:09 م

محكمة موسكو تؤيد حظر فيس بوك وإنستغرام

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الوكيل الإخباري - أيدت محكمة موسكو، يوم الإثنين، حظر تطبيقات شركة ميتا الأمريكية، فيس بوك، وإنستغرام.

ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية يوم الإثنين قال مثل "ميتا"، إن محكمة موسكو لا يحق لها النظر في القضية المرفوعة ضد الشركة الدولية، بالإضافة إلى أن شركته لم تحصل على وقت كاف للتعرف على مواد القضية، التي تلقاها مكتب كاليفورنيا بالروسية دون ترجمة.

وأكد الممثل، أن "سياسة ميتا لا تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المواطنين الروس، وتعارض رهاب روسيا". ووصف المحامي الحظر بـ "إجراء غير متناسب يتعارض مع مصالح المواطنين الروس".

لكن المدعي العام اعترض على الطعن في القرار، مشيراً إلى أن "ميتا" تنشر بشكل منهجي معلومات غير قانونية، وتميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وتشجع على قتل الروس.

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