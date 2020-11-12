مخاطر استخدام الهاتف في الظلام

الوكيل الاخباري - قامت دراسة حديثة ببحث عن أضرار استخدام الهاتف في الظلام والآثار المترتبة عن ذلك، خاصة بعد أن أصبحت عادة لدى الكثير من الاشخاص تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي قبل النوم في الظلام، لما يمثله من أخطار صحية كثيرة.



قالت الخبيرة أليسيا بوروفيكوفا: "من الناحية الفنية لا توجد ضرورة لإغلاق الهاتف الذكي في الليل، ولكن له تأثير من الناحية النفسية، فهو يغريك على استخدامه في الظلام، ووفقا للأبحاث الحديثة، يسبب مشاكل في النوم".



وأضافت الخبيرة: "إذا كنت مضطرا لاستخدام الهاتف على السرير قبل الخلود إلى النوم، فقم بتشغيل الوضع الليلي في إعدادات هاتفك، فإنه يغير طيف الضوء إلى المزيد من اللون الأصفر، مما يقلل الضغط على العينين".

اضافة اعلان



وتنصح الخبيرة بإيقاف استخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، وذلك لأن توهج الشاشة يبقى محفوظا في الذاكرة لفترة من الزمن.



يشار إلى أن الكثير من الخبراء، حذروا في وقت سابق في عدة دراسات، من خطورة استخدام الهاتف والتحديق به أثناء الليل.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





