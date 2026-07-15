مدارس تواجه تحديًا جديدًا مع استخدام نظارات الذكاء الاصطناعي للغش

وأدى انتشار تأجير هذه النظارات إلى تشديد الرقابة، خصوصًا في شرق آسيا، عبر فحص الأجهزة واستخدام تقنيات كشف متطورة.
ويرى تربويون أن مواجهة الظاهرة تتطلب تطوير أساليب تقييم تعتمد على التفكير والتحليل بدلًا من الحفظ، للحفاظ على نزاهة التعليم.
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