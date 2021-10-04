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الإثنين، 04-10-2021 01:30 م

مدفوعات واتساب تمنح مكافآت عند إرسال الأموال

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الوكيل الإخباري - تسعى شركة فيسبوك للتواجد بقوة في عالم المدفوعات الإلكترونية. ولعل هذا قد ظهر واضحًا مع مشروع عملتها الرقمية ليبرا والذي تأجل أكثر من مرة. وتعتمد الشركة على تطبيق واتساب حاليًا للتواجد في هذا القطاع.

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ويوفر تطبيق التراسل الأشهر واتساب خدمة المدفوعات في بلدين فقط، وهما البرازيل والهند. وقد تم توفير هذه الخاصية في الهند أولًا في نهايات 2019 ولاحقًا توفرت في البرازيل في منتصف عام 2021 الجاري.


وتتيح خاصية مدفوعات واتساب WhatsApp Payments إرسال واستقبال الأموال بسهولة كبيرة عبر التطبيق. وتستخدمه شريحة كبيرة من المستخدمين في البلدان السابقة، خصوصًا في الهند حيث إنه انطلق لمنافسة جوجل باي بشكل رئيسي.

 

وبدأت واتساب حاليًا، وطبقًا لموقع WABetaInfo المتخصص، في تحضير ميزة جديدة لمستخدمي خدمتها للدفع وتحويل الأموال. وهي المكافآت والتي تعرف أيضًا باسم كاش باك. حيث يحصل المستخدم على مكافأة مالية صغيرة كلما قام بإرسال مبلغ ما لأحد معارفه.


وطبقًا لما كشف عنه المصدر فإن الشركة قد وصلت لمرحلة متقدمة من تطوير هذه الخاصية الجديدة. وتظهر التعليمات البرمجية الخاصة بالميزة الجديدة ضمن الشفرة المصدرية لأحدث إصدار تجريبي من واتساب.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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