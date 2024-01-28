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الأحد، 28-01-2024 11:30 ص

مزايا جديدة من جوجل لمساعدة المعلمين في توفير الوقت ودعم الطلاب

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الوكيل الإخباري - أضافت جوجل مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة إلى منصة Google for Education، التي تشمل مجموعة من الأدوات المصممة لتعزيز تجربة التعلم وتسهيل التواصل بين المعلمين والطلاب عن بُعد.

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تركز هذه المزايا الجديدة على توفير الوقت للمعلمين في إعداد الخطط الدراسية وإدارة الدروس، وتقديم دعم فعّال للطلاب لفهم المواد التعليمية بشكل أفضل.


وفيما يلي أبرز هذه المزايا الجديدة:


مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI: يمكن للمعلمين الاستفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI المدمج في تطبيقات Workspace، الذي يساعدهم في صياغة الدروس وإنشاء العروض التقديمية والخطط التعليمية بكل سهولة.


تسهيل إنشاء وإدارة الدروس في Google Classroom: يتيح تبويب الموارد الجديد في خدمة Classroom للمعلمين إنشاء وإدارة ومشاركة الدروس بشكل سهل ومنسق.


إضافة التوقيعات الإلكترونية بسهولة: توفير ميزة التوقيع الإلكتروني المدمجة في تطبيقات Google Workspace، لإضافة التوقيعات إلى المستندات وملفات PDF بسهولة.


إنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية: إضافة أسئلة إلى مقاطع الفيديو داخل Google Classroom لزيادة التفاعل وتلقي المعلمين تقارير مفصلة حول أداء الطلاب.


توفير الدعم لحظيًا: استخدام ميزة "المجموعات التدريبية" Practice sets التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم التفاعلي.


دعم التعليم المتمايز في Google Classroom: إمكانية توزيع الطلاب في مجموعات مختلفة لتقديم محتوى مخصص لكل مجموعة.


تسجيل العروض التقديمية الجذابة: استخدام ميزتي "speaker spotlight" و"التسجيلات" في خدمة العروض التقديمية Slides، لتسجيل وإرسال المحتوى التعليمي الجذاب إلى الطلاب مسبقًا لتحضيرهم للدرس وتعزيز التفاعل والمناقشة أثناء الفصل.


البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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