الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر إلى أمريكا لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

قطر: لن نتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين

اليرموك تنعى المرحوم البطاينة

غرامات مالية كبيرة بحق متقاعدي الضمان عند ارتكاب هذه المخالفة

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

فرص عمل للأردنيين في العقبة

فرص عمل للصيادلة الأردنيين في قطر - رابط

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 10-05-2023 11:18 ص

مزايا جديدة ومتقدمة يطرحها تويتر

2022-04-15T061745Z_974721387_RC29NT9WXM62_RTRMADP_3_TWITTER-M-A-MUSK


الوكيل الإخباري - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إتاحة إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء" الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.

اضافة اعلان

 

والثلاثاء، كتب ماسك في تغريدة على تويتر،"قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان من دون أن تعطيهم رقم هاتفك".

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وانستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من الأربعاء. لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.

وذكرت شركة تويتر، الأسبوع الجاري، أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

 

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20235919210123IP

ماذا يفعل شات جي بي تي ببياناتك وسجل الدردشة؟

واتسا

"واتساب" يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين

2023591419201979T

واتساب تطور وظيفة استطلاع الرأي

main_image6457904cdef0f

تقنية على 'سناب شات' تهدد صحة مستخدميه

GettyImages-1154399861

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

snapchat-logo

كيفية حظر شخص ما على سناب شات

أخبار متعلقة
واتسا

"واتساب" يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين

image (3)

'اختراق تويتر' يتيح استعادة علامة التوثيق الزرقاء!

tJlJh

هل تكون بلوسكاي بديلاً لـ تويتر؟

unnamed

ميزة جديدة تقدمها شركة تويتر للمستخدمين

image

خلل في تويتر يجعل بعض تغريدات الخاصة علنية

Tf4hG

ماسك يعلن رسمياً التخلص من علامة التوثيق الزرقاء بهذا الموعد