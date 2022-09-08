مزايا خفية في إصدارآي أو إس 16 المرتقب

الوكيل الإخباري - سيتم إصدار تحديث نظام التشغيل آي أوس إس من أبل رسمياً في منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري، ويضم عدداً من التحديثات الرئيسية لجهاز آي فون مثل شاشة القفل المعاد تصميمها مع عناصر واجهة المستخدم والتخصيص الواسع، فضلاً عن القدرة على إلغاء إرسال الرسائل النصية وتعديلها.

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فيما يلي مجموعة من المزايا الخفية التي سيحتوي عليها نظام التشغيل الجديد آي أو إس 16، بحسب موقع سي نت:

قران نينتندو سويتش جوي كون بجهاز آيفون

سمحت أبل منذ فترة طويل بإقران وحدات التحكم التابعة لجهات خارجية، مثل بلاي ستشين 5 وإكس بوكس كور وسوني دوال سينس بهواتف آي فون وأجهزة آيباد من أجل لعب ألعاب الفيديو المحمولة بشكل مريح، ويمكنك إضافة وحدة تحكم أخرى إلى تلك القائمة.

أصبحت الألبومات المخفية والمحذوفة مؤخراً محمية بكلمة مرور

من الواضح أن الألبوم المخفي في تطبيق الصور ليس مخفياً، حيث يمكنك العثور عليه بسهولة ، مما يجعله غير عملي لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بشكل مناسب. وفي حين أن لدى أبل خياراً لجعل الألبوم المخفي "غير مرئي"، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك جعله مرئياً مرة أخرى وعرض كل شيء بداخله.

عرض ومشاركة كلمات مرور واي فاي المحفوظة

سمحت أبل لمستخدمي آي أو إس بمشاركة كلمات مرور واي فاي لفترة، ولكن فقط عن طريق وضع جهازي أبل بالقرب من بعضهما البعض. وإذا لم تعمل هذه الميزة تلقائياً، فلا يمكنك اكتشاف كلمة المرور من إعداداتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور واي فاي محفوظة مع شخص آخر، مثل مستخدم أندرويد أو شخص ما على جهاز كمبيوتر، فيجب عليك معرفة كلمة المرور.

البحث عن أي صور ومقاطع فيديو مكررة وإزالتها

ربما تكون قد حفظت نفس الصورة عدة مرات أو قمت بتنزيل مقطع فيديو أكثر من مرة، وبذلك يكون لديك نسخ مكررة متناثرة في ألبوم الصور الخاص بك. قد لا تكون هناك مشكلة إذا كان لديك مساحة تخزين احتياطية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون من الجيد العودة وإزالة كل نسخة، وهو ما يسهل القيام به الآن على آي أو إس 16.

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