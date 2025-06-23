مساعد الذكاء الاصطناعي بواتساب يسرب رقم هاتف أحد المستخدمين

المستخدم باري سميثورست، الذي كان ينتظر القطار المتجه إلى مانشستر بيكاديللي، طلب رقم خدمة العملاء عبر المساعد الذكي، لكنه تلقى رقم هاتف جيمس غراي، وهو شخص غير مرتبط بالشركة أو سميثورست بأي شكل.
عندما واجه سميثورست المساعد بالخطأ، اعتذر الأخير وأوضح أن الرقم مولّد بشكل عشوائي ولا يعود إلى قاعدة بيانات حقيقية، رغم إدعائه استخدام بيانات عامة.
مايك ستانوب، خبير بيانات، وصف الحادثة بأنها "فشل واضح للذكاء الاصطناعي" وانتقد ممارسات "الكذب الأبيض" التي تستخدمها الشركات دون إعلام المستخدمين.
من جانبها، أكدت شركة ميتا أن الرقم المذكور متاح علنًا على الإنترنت وأن نماذجها تدربت على بيانات عامة لا تشمل أرقام هواتف المستخدمين.
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من "هلوسات" الذكاء الاصطناعي، حيث تصدر أنظمة مثل شات جي بي تي معلومات خاطئة أحيانًا، مما يثير تساؤلات حول دقة هذه التكنولوجيا.
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