مساعد غوغل ينشر الوعي بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري-يعد الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي أمراً بالغ الأهمية في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة. لذلك، يمكن للفحوصات السنوية وفحوصات الثدي المستمرة أن تنقذ العديد من الأرواح. ومع ميزات المساعد الجديدة، تحاول غوغل المساعدة في تحقيق ذلك.

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إذا قمت بالمماطلة في إجراء الفحوصات الخاصة بك، يمكنك الآن مطالبة مساعد غوغل بتذكيرك. وكل ما عليك فعله هو أن تطلبي من مساعد الذكاء الاصطناعي تعيين تذكير سنوي لفحص الثدي الخاص بك في تاريخ مناسب من اختيارك.



ويمكنك أيضاً أن تطلبي من مساعدك إخبارك بالمزيد عن سرطان الثدي عن طريق مطالبته بشرح بعض الحقائق للتوعية بسرطان الثدي، أو إخبارك بالمزيد عن شهر التوعية بسرطان الثدي.

ومن خلال هذه الاستفسارات، سيقدم لك مساعدك حقائق من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حول الأهمية الحاسمة للاكتشاف المبكر والتصوير الشعاعي للثدي في إنقاذ الأرواح، بحسب موقع زد نت.



وخلال أكتوبر (تشرين الأول)، سيجيب مساعد غوغل عن الأسئلة اليومية الشائعة مثل "ما الأمر؟ "و كيف حالك؟" بمعلومات عن سرطان الثدي لزيادة نشر الوعي والأهم من ذلك تقديم الأمل للمرضى.



وتقول غوغل في منشور لها " بالنسبة للملايين الذين يستخدمون مساعد غوغل، نريد أن نجعل العثور على هذه المعلومات أمراً سهلاً، ومن خلال القيام بذلك، نقدم شيئاً له نفس المعنى: مكان للبدء، وبريق أمل".





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