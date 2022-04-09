مسبار الأمل يسجل معلومات جديدة عن المريخ

الوكيل الاخباري - رصد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ملاحظات جديدة عن مناخ المريخ، ضمن الدفعة الثالثة من البيانات العلمية التي جمعها في مهمته حول مدار الكوكب الأحمر.

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وأتاح المسبار بحسب بيان للقائمين عليه اليوم السبت، إمكانية الوصول إلى البيانات التي رصدتها جميع الأجهزة المثبتة عليه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تتضمن الدفعة الثالثة التي جرى نشرها أكثر من 57 جيجابايت من المعلومات والصور والبيانات المهمة حول مناخ الكوكب الأحمر.



ووصل إجمالي حجم البيانات التي سجلها المسبار إلى ما يقارب 827.7 جيجابايت كما رصدت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) التي يحملها المسبار من خلال ملاحظة جديدة صممت لالتقاط حركة ظواهر الغلاف الجوي وتطورها، مثل السحب عالية الكثافة.



يذكر أن (مسبار الأمل) دخل مرحلة الاقتران الشمسي في تشرين أول الماضي، حيث توقف آنذاك وبشكل مؤقت عن رصد الملاحظات العلمية وجمع البيانات وجميع الاتصالات نتيجة الرؤية المحدودة بين الأرض والمهمات حول المريخ.





