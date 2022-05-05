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الخميس، 05-05-2022 01:13 م

مستثمرون يرفعون دعوى على نتفليكس بعد خسارتها مشتركين

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الوكيل الاخباري- رفع عدد من مساهمي شركة البث العملاقة ”نتفليكس“ دعوى على منصة البث التدفقي التي يتهمونها بخداعهم في شأن تراجع عدد المشتركين فيها، وهي الأنباء التي تسببت في انخفاض سعر سهمها.

ولاحظ هؤلاء المستثمرون في بيان، أن المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقرا، أصدرت تصريحات ”كاذبة و/أو مضللة“ وحجبت بعض المعلومات.

وأخذ المستثمرون على المنصة خصوصا عدم توضيحها أن ”تباطؤ نمو عدد المشتركين يعود، من بين أسباب أخرى، إلى تشارك الحسابات بين عدد من الزبائن، وإلى زيادة المنافسة من منصات البث الأخرى“.

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