الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 01:22 م

مستخدمون يبلغون عن أعطال في شبكة فيسبوك حول العالم

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع "داون ديتيكتور" بأن مستخدمي "فيسبوك" في دول عدة أبلغوا عن أعطال في موقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح الموقع أن المستخدمين اشتكوا أيضاً من أعطال في تطبيق "مسنجر".

في الأثناء، وظهرت التقارير الأولى عن الأعطال في حوالي الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، وبحلول الساعة 21.00، زاد عدد الشكاوى بشكل كبير.

 

وواجه المستخدمون في الغالب مشكلات في تسجيل الدخول إلى حسابات "فيسبوك"، بالإضافة إلى مشاكل في عمل موقع وتطبيق المنصة الاجتماعية.

 

وتم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا ودول أخرى.

 

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