 
الإثنين 2024-11-11 07:42 ص
 

مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" يُبلغون عن مشكلة خطيرة.. هذه تفاصيلها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 06:57 ص

الوكيل الإخباري-   أبلغ مستخدمو النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن مشكلة خطيرة أثارت استياء الكثير منهم.

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وأوضح المستخدمون أنهم عانوا من مشكلة في الشاشة الخضراء الخاصة بالتطبيق؛ حيث تتحول الشاشة بأكملها إلى اللون الأخضر عند النقر على أي محادثة أو رسالة، حتى يتم إغلاق التطبيق.


وجاءت معظم الشكاوى من مستخدمي الإصدار التجريبي لواتساب "2.24.24.5" على نظام تشغيل "أندرويد"، ولم تظهر أي شكوى بهذا الشأن من مستخدمي الإصدار المستقر من التطبيق، ولا مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".


كيفية الحل
يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي حل هذه المشكلة، إما بانتظار "ميتا" إصدار تحديثٍ من شأنه إصلاح الخلل، أو الخروج من الإصدار التجريبي والعودة للإصدار المستقر، أو يمكن استخدام "واتساب" من الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الجهاز اللوحي.

 

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