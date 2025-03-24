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مستخدمو تيك توك يطالبون بحظر الفلتر المثير للجدل

لاا
تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب مستخدمو تيك توك لبي بي سي عن اعتقادهم بضرورة حظر قالب أو "فلتر" منتشر بصورة كبيرة يجعل الأشخاص يبدون أكثر بدانة مما هم عليه.

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ويعرف "الفلتر" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، باسم "فلتر السمنة"، وهو يلتقط صورةً للشخص ويعدّل مظهره ليبدو وكأنه قد زاد وزنه.


وشارك العديد من الأشخاص صورهم قبل وبعد الاستخدام على المنصة مصحوبةً بنكاتٍ حول اختلاف مظهرهم، إلا أن آخرين يرون أنها شكلٌ من أشكال "الإساءة للأفراد بسبب جسدهم" ويجب عدم السماح به.


كما حذّر الخبراء من أن هذا الفلتر قد يُغذّي "ثقافة نظام غذائي سامة" على الإنترنت، وقد يُساهم في اضطرابات الأكل.


لم يستجب "تيك توك" لطلب التعليق على هذه القصة.

 

bbc

 
 
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تكنولوجيا مستخدمو تيك توك يطالبون بحظر الفلتر المثير للجدل



 
 





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