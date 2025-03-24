مستخدمو تيك توك يطالبون بحظر الفلتر المثير للجدل

وشارك العديد من الأشخاص صورهم قبل وبعد الاستخدام على المنصة مصحوبةً بنكاتٍ حول اختلاف مظهرهم، إلا أن آخرين يرون أنها شكلٌ من أشكال "الإساءة للأفراد بسبب جسدهم" ويجب عدم السماح به.
كما حذّر الخبراء من أن هذا الفلتر قد يُغذّي "ثقافة نظام غذائي سامة" على الإنترنت، وقد يُساهم في اضطرابات الأكل.
لم يستجب "تيك توك" لطلب التعليق على هذه القصة.
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