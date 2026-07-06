مستخدمو ويندوز 10 و11 يشتكون من نافذة بيضاء غامضة

وذكر موقع Windows Report أن المشكلة ظهرت على أجهزة تعمل بمعالجات AMD وIntel، فيما تشير الترجيحات إلى ارتباطها بمهمة مجدولة خاصة بمتصفح غوغل كروم، وليس بالمتصفح نفسه.
وأفادت التقارير بأن تعطيل هذه المهمة قد يؤدي إلى اختفاء النافذة، إلا أن مايكروسوفت وغوغل لم تصدرا أي تعليق رسمي حتى الآن، ولم يُحسم السبب النهائي للمشكلة.
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