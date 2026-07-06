مستخدمو ويندوز 10 و11 يشتكون من نافذة بيضاء غامضة

08:28 ص

الوكيل الإخباري- يواجه عدد من مستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 مشكلة تتمثل في ظهور نافذة بيضاء فارغة على سطح المكتب عند تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، إذ تختفي سريعًا لدى بعض المستخدمين، بينما تبقى ظاهرة لدى آخرين. اضافة اعلان





وذكر موقع Windows Report أن المشكلة ظهرت على أجهزة تعمل بمعالجات AMD وIntel، فيما تشير الترجيحات إلى ارتباطها بمهمة مجدولة خاصة بمتصفح غوغل كروم، وليس بالمتصفح نفسه.



وأفادت التقارير بأن تعطيل هذه المهمة قد يؤدي إلى اختفاء النافذة، إلا أن مايكروسوفت وغوغل لم تصدرا أي تعليق رسمي حتى الآن، ولم يُحسم السبب النهائي للمشكلة.





