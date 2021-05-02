مستخدم إنترنت يكتشف هيكلا عظميا لديناصور في غرفة على خرائط غوغل

الوكيل الاخباري - اكتشف أحد مستخدمي الإنترنت هيكلًا عظميًا مخيفًا لديناصور في "غرفة غريبة" على خرائط غوغل.

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كتب الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يتمكن من تحديد عنوان الغرفة التي تم العثور فيها على الهيكل العظمي.



كما فوجئ مستخدمو الإنترنت بالصور. وفوجئ الكثيرون أيضًا بأن الخدمة يمكنها نشر لقطات من أي مكان، وفقًا لتقارير صحيفة ديلي ستار.

علق أحد مستخدمي الإنترنت على المنشور: "حقيقة وجود أشياء موضوعة بشكل عشوائي على الأرض تجعل الأمر أكثر رعباً".



في الوقت نفسه، لا يوجد تأكيد في الوقت الحالي على أن الصورة تظهر هيكل عظمي حقيقي لديناصور.

سبوتنيك