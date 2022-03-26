مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل، الخميس، عن أحدث خطط لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها، قائلة إنها ستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل.



وقال جريج كورادو، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في شركة غوغل المملوكة لعملاق التكنولوجيا ألفابت، إن الشركة تجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه على الصدر. وقال إن القراءات يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن اضطرابات صمامات القلب.

اضافة اعلان

العربية