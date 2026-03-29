الأحد 2026-03-29 12:15 م

مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا

تعبيرية
 
الأحد، 29-03-2026 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت شركة عالمية زيادة أسعار أجهزة الألعاب التابعة لها عالميًا، ومنها أجهزة "بلاي ستيشن 5"، و"بلاي ستيشن 5 برو"، وجهاز الألعاب المحمول "PlayStation Portal".


وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر نيسان المقبل، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق.

وفي الولايات المتحدة، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة "بلاي ستيشن 5" بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز "بلاي ستيشن Portal" .

وترجع هذه الخطوة إلى "استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي"، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادة إلى الانخفاض مع مرور الوقت، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير. 
 
 


