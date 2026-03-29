مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا

وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر نيسان المقبل، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق.
وفي الولايات المتحدة، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة "بلاي ستيشن 5" بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز "بلاي ستيشن Portal" .
وترجع هذه الخطوة إلى "استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي"، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادة إلى الانخفاض مع مرور الوقت، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير.
