مطور "شات جي بي تي" يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي

الوكيل الإخباري- تستضيف دبي القمة العالمية للحكومات من 12 إلى 14 فبراير (شباط)، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي النقاشات، مع توقعات بتأثيرات عميقة وتحولات هيكلية في القطاعات الرئيسية، مع حضور أكثر من 100 شخصية من الشركات الذكية الرائدة.



الحضور الذكي

وسوف يحضر القمة العالمية للحكومات أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع، للخروج بنتائج استثنائية، تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

اضافة اعلان



ومن ضمن الحضور، سوف يشارك كل من سام ألتمان مطور Chat GPT والرئيس التنفيذي لشركة Open AI، ود. يان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA وجاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـSandboxAQ. واي جي عبداللات الرئيس التنفيذي لشركة Beyond limits و فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أمازون".



تعزيز دور الحكومات

وستعمل القمة العالمية للحكومات كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات، وفق تقرير وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وتضم أجندة القمة العالمية للحكومات حوارات خاصة مع مطوري أبرز برامج الذكاء الاصطناعي، وجلسات نقاشية حول قدرة الحكومات على مواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تشكيل أخلاقيات مستقبل هذا القطاع، وطريقها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

24