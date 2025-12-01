مع إيقاف GPS.. كيف تستطيع غوغل تحديد موقعك بصمت؟

فخدمات غوغل، التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، تعتمد على تقنيات متعددة يمكنها تحديد الموقع دون الحاجة لتشغيل GPS. إذ يستطيع الهاتف جمع بيانات من شبكات الواي فاي القريبة ومقارنتها بقاعدة بيانات ضخمة لدى غوغل لتقدير الموقع بدقة. كما يُستخدم اتصال الجهاز بأبراج الاتصالات لحساب مسافة تقريبية، إضافةً إلى البلوتوث الذي يلتقط الأجهزة المجاورة ويضيف نقاط مرجعية جديدة. ويُعد عنوان الـ IP عنصراً مساعداً يكشف المنطقة الجغرافية العامة للمستخدم.
غوغل تبرر هذه الأساليب بأنها تهدف لتحسين دقة الخرائط والخدمات، إلا أن الجدل مستمر مع رغبة العديد من المستخدمين في تقليل تتبع مواقعهم.
وللحد من قدرة غوغل على تتبع الموقع، ينصح الخبراء بإيقاف سجل الموقع من إعدادات حساب غوغل، وتعطيل تحسين دقة الموقع في أجهزة أندرويد، ومراجعة أذونات التطبيقات التي تطلب الوصول إلى الموقع. ومع ذلك، تبقى الإشارات المحيطة بالجهاز قادرة على الكشف عن موقعه بدرجات مختلفة حتى مع إيقاف GPS.
