مع حرارة الصيف.. كيف تحمي جهاز اللابتوب أثناء العمل في الهواء الطلق؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف واعتماد الكثيرين على العمل من الشرفات والمقاهي والمساحات المفتوحة، باتت أجهزة اللابتوب معرضة بشكل مباشر لمخاطر الحرارة العالية، التي قد تتسبب بأعطال مفاجئة أو تدهور في مكوناتها الداخلية.

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في هذا السياق، يحذر خبراء التقنية من التأثيرات السلبية للحر على أداء الحاسوب المحمول، ويقدمون مجموعة من النصائح لتفادي الأعطال وحماية الجهاز أثناء الاستخدام في الأجواء الحارة.



ماذا تفعل الحرارة بجهازك المحمول؟

تؤدي الحرارة المرتفعة إلى بطء في أداء المعالج، وتجميد الجهاز في بعض الحالات.

عمر البطارية قد يتدهور بشكل أسرع تحت تأثير درجات الحرارة العالية.

تؤثر أشعة الشمس المباشرة على وضوح الشاشة وتزيد من إجهاد العين.

قلة التهوية تؤدي إلى ارتفاع حرارة المكونات الداخلية، ما يسرّع من حدوث الأعطال.



7 نصائح لحماية اللابتوب في الأجواء الحارة:

اختر مكاناً مظللاً بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

استخدم قاعدة تبريد (Cooling Pad) لتوفير تهوية إضافية وتقليل الضغط على المروحة الداخلية.

تجنّب وضع الجهاز على أسطح ناعمة كالبطاطين أو الوسائد، لأنها تسد فتحات التهوية.

فعّل وضع "توفير الطاقة" أو "Battery Saver" لتقليل استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل الحرارة الناتجة.

نظّف فتحات التهوية بانتظام لتفادي تراكم الغبار، الذي يزيد من مشكلة السخونة.

لا تترك الجهاز يُشحن تحت الشمس المباشرة، إذ قد تتأثر البطارية سلباً.

احرص على أخذ استراحات منتظمة، وإغلاق الجهاز في فترات التوقف الطويلة لتقليل إجهاده الحراري.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على كفاءة وأمان جهازك خلال العمل في الصيف، خاصة مع تزايد الاعتماد على المساحات المفتوحة كخيار عملي ومرن للعمل اليومي.