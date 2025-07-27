مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"

🔓 ساعة قفل متحولة
يمكن الآن توسيع ساعة شاشة القفل لتملأ نصف الشاشة تقريباً، لتمنح الجهاز طابعًا عصريًا فريدًا.
📌 الاستخدام: اضغط مطولاً على شاشة القفل > "تخصيص" > اسحب الساعات من الزاوية لتكبيرها.
📞 تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية
أخيرًا، وفّرت آبل خيار تسجيل المكالمات الهاتفية والفيديو عبر الشاشة، مع بعض القيود.
📌 الاستخدام: من "مركز التحكم"، أضف خيار "التسجيل المحلي".
⏰ تأجيل المنبه بزمن مخصص
بدلاً من التأجيل التلقائي، أصبح بإمكانك الآن تحديد مدة التأجيل بنفسك (مثل 5 أو 10 دقائق).
🌐 تصميم جديد لمتصفح سفاري
تم تحديث واجهة سفاري بشريط عناوين شفاف وأزرار مدمجة داخل قوائم منسدلة لواجهة أنظف.
📌 الإعدادات > سفاري > التبويبات لتخصيص المظهر.
📱 واجهة محدثة لتطبيق الهاتف
يشهد تطبيق "الهاتف" إعادة تصميم جذري، مع شريط تنقل سفلي جديد، وتنظيم شاشة المكالمات والمفضلة بشكل أوضح.
📌 زر الإعدادات داخل التطبيق يسمح بالتبديل بين التصميمين الجديد والكلاسيكي.
تُعد هذه الميزات مجرد لمحة من نحو 35 ميزة جديدة يُتوقع أن يحملها iOS 26 عند إطلاقه رسميًا لاحقًا هذا العام.
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