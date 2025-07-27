مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة آبل عن إطلاق النسخة التجريبية من نظام iOS 26، حاملة معها مجموعة من الميزات الجديدة والمثيرة لمستخدمي هواتف آيفون، من أبرزها:

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🔓 ساعة قفل متحولة

يمكن الآن توسيع ساعة شاشة القفل لتملأ نصف الشاشة تقريباً، لتمنح الجهاز طابعًا عصريًا فريدًا.

📌 الاستخدام: اضغط مطولاً على شاشة القفل > "تخصيص" > اسحب الساعات من الزاوية لتكبيرها.



📞 تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية

أخيرًا، وفّرت آبل خيار تسجيل المكالمات الهاتفية والفيديو عبر الشاشة، مع بعض القيود.

📌 الاستخدام: من "مركز التحكم"، أضف خيار "التسجيل المحلي".



⏰ تأجيل المنبه بزمن مخصص

بدلاً من التأجيل التلقائي، أصبح بإمكانك الآن تحديد مدة التأجيل بنفسك (مثل 5 أو 10 دقائق).



🌐 تصميم جديد لمتصفح سفاري

تم تحديث واجهة سفاري بشريط عناوين شفاف وأزرار مدمجة داخل قوائم منسدلة لواجهة أنظف.

📌 الإعدادات > سفاري > التبويبات لتخصيص المظهر.



📱 واجهة محدثة لتطبيق الهاتف

يشهد تطبيق "الهاتف" إعادة تصميم جذري، مع شريط تنقل سفلي جديد، وتنظيم شاشة المكالمات والمفضلة بشكل أوضح.



📌 زر الإعدادات داخل التطبيق يسمح بالتبديل بين التصميمين الجديد والكلاسيكي.



تُعد هذه الميزات مجرد لمحة من نحو 35 ميزة جديدة يُتوقع أن يحملها iOS 26 عند إطلاقه رسميًا لاحقًا هذا العام.