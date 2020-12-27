مفاجآت قادمة من واتسآب بمجرد الدخول إلى عام 2021

الوكيل الاخباري - مع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الجديد 2021، يحضر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" بعض المفاجآت للملايين من مستخدميه حول العالم.

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وبينما من المتوقع أن يرى مستخدمو "واتسآب" مجموعة من الميزات الجديدة في 2021، فإن هناك 4 تغييرات رئيسية قد نلحظها بعد وقت قصير من دخولنا العام الجديد.

- شرط أساسي لاستعمال التطبيق وإلا ستفقده:

أفادت تقارير أنه سيُطلب من مستخدمي "واتسآب" الموافقة على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق المراسلة الفوري في 2021، وقد يكون ثمن عدم الانصياع لهذا هو حذف حسابك.



كما أشار موقع "وابيتا إنفو" الذي يتتبع كل أخبار "واتسآب"، فإن التطبيق المملوك حاليا لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ستحدث شروط الخدمة الخاصة بها اعتبارا من 8 فبراير/ شباط القادم، وقد يكون التاريخ المذكور عرضه للتغيير.

وتابع الموقع إنه إذا كان مستخدمو "واتسآب" لا يريدون الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة، فيمكنهم أيضا حذف حساباتهم.



- ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب:

مفاجأة سارة في انتظار قطاع عريض من مستهلكي نسخة الويب (سطح المكتب) من "واتسآب" في 2021، وهي أنه سيكون لديهم الفرصة لإجراء محادثات الصوت والفيديو التي تتيح للمستخدمين إجراء أو استقبال مكالمات الصوت والفيديو مباشرة على شاشة سطح المكتب.



وبحسب موقع "وابيتاإنفو"، فقد طرح "واتسآب" في الوقت الحالي الميزة لنسخة سطح المكتب لعدد محدود من مستخدميه على سبيل التجربة، ومن المتوقع أن يقوم "واتسآب" بطرح الميزة رسميا وبصورتها الكاملة بمجرد دخولنا العام المقبل.



وتقول "واتسآب" إن خطوة تسهيل المكالمات عبر الشاشات الكبيرة سيضع "واتسآب" على قدم المساواة مع تطبيقات أخرى رئيسية متخصصة في تقنية "الفيديو كونفرانس" مثل "زووم" و"Google Meet"، خاصة في ظل زيادة الإقبال على تلك الوسائل بسبب فيروس كورونا المستجد وفرض سياسة "التباعد الاجتماعي".



- لصق عناصر متعددة:

ميزة جديدة أخرى في انتظار مستخدمي "واتسآب" مع الدخول لعام 2021، وهي إمكانية لصق صور ومقاطع فيديو متعددة.

ومن المقرر أن تتوافر الميزة في نسخة " 2.21.10.23" لأجهزة "آي أو إس" (آيفون)، والتي تعتبر أول نسخة تجريبية مخصصة للعام الجديد.



وللتحقق مما إذا كنت قد تلقيت هذه الميزة، يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من "آي أو إس" تحديد صور متعددة من تطبيق الصور، واختيار "تصدير" و"نسخ"، ثم عند فتح تطبيق "واتسآب" ولصق المحتوى في شريط الدردشة ستصبح جاهزة للإرسال.



- تشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز:

ترددت أنباء لعدة أشهر أن "واتسآب" يعمل على توفير دعم متعدد الأجهزة لحساب "واتسآب" واحد، والآن ظهرت تقارير جديدة تفيد بأن التطبيق الذي تملكه "فيسبوك" بدأت في اختبار الميزة، ومن المقرر أن تتوافر في 2021.

وأكد موقع "وابيتاإنفو" أن "واتسآب" بدأ في اختبار الدعم متعدد الأجهزة الأسبوع الماضي، وأن الحد الأقصى لعدد الأجهزة المستخدم لحساب واحد هي 4.



سبوتنيك

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