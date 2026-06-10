مفاجأة آبل الجديدة

الوكيل الإخباري- خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، استعرضت شركة أبل الجيل الجديد من مساعدها الذكي Siri AI، الذي أصبح أقرب إلى مساعد ذكاء اصطناعي متكامل قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات وفهم السياق بين التطبيقات المختلفة بشكل متقدم.

اضافة اعلان



وأظهرت أبل خلال المؤتمر قدرات Siri AI في تنفيذ أوامر معقدة داخل النظام، بالاعتماد على بيانات التطبيقات المختلفة، في تجربة متكاملة يصعب على المساعدات الخارجية منافستها.



لكن الشركة أوضحت أن المزايا الجديدة لن تكون متاحة لجميع أجهزة آيفون، إذ يتطلب تشغيل Siri AI شريحة A17 Pro وذاكرة لا تقل عن 8 جيجابايت، ما يجعل الدعم يبدأ من آيفون 15 برو، بينما تُحرم أجهزة آيفون 15 العادية وآيفون 14 وما قبلها من هذه الميزات رغم حصولها على تحديث iOS 27.



كما أكدت أبل أن التجربة الكاملة ستتطلب أجهزة بذاكرة 12 جيجابايت، مثل آيفون 17 برو و17 برو ماكس، بينما ستقدم الأجهزة الأخرى نسخة محدودة من المزايا.



وفي أوروبا، لن يتوفر Siri AI على آيفون وآيباد عند الإطلاق بسبب قيود قانون الأسواق الرقمية (DMA)، في حين ستظل الميزة متاحة على أجهزة ماك وساعات أبل.



ويعكس هذا التوجه تحولًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي مرتبطة مباشرة بقوة العتاد، وليس فقط بتحديثات النظام.









